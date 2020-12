Gujarat: भाजपा सांसद अभय भारद्वाज का कोरोना से निधन, PM ने जताया शोक

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) का कहर जारी है। आलम यह है कि कोरोना वायरस की वजह से देश में अब तक 1.38 लाख लोगों की मौत हो गई है। इस बीच गुजरात से बड़ी खबर सामने आई है। यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभय भारद्वाज ( BJP MP Abhay Bhardwaj ) का कोरोना के चलते मंगलवार को निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भारद्वाज को चेन्नई स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान भी उनकी लाभ नहीं मिल सका और मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। राज्य के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ( Deputy CM Nitin Patel ) ने उनके निधन की पुष्टि की है।

Rajya Sabha MP from Gujarat, Shri Abhay Bharadwaj Ji was a distinguished lawyer and remained at the forefront of serving society. It is sad we have lost a bright and insightful mind, passionate about national development. Condolences to his family and friends. Om Shanti.