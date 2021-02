राज्यसभा में बिदाई से पहले बोले गुलाम नबी आजाद, हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व

नई दिल्ली। राज्यसभा ( Rajya Sabha ) में अपनी बिदाई से पहले कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ( Gulam nabi azad ) सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। जब मैं पाकिस्तान में परिस्थितियों के बारे में पढ़ता हूं, तो मुझे एक हिंदुस्तानी मुस्लिम होने पर गर्व महसूस होता है।

उन्होंने कहा 15 साल पुराना एक आतंकी हमला याद कर गुलाम नबी आजाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि यह आतंकवाद खत्म हो जाए।

I am among those fortunate people who never went to Pakistan. When I read about circumstances in Pakistan, I feel proud to be a Hindustani Muslim: Congress MP Ghulam Nabi Azad in his retirement speech in RS pic.twitter.com/0nmJdkMWI8