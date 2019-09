नई दिल्‍ली। मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा है कि गोमूत्र का इस्तेमाल कर कई दवाईयां तैयार की जाती हैं, जिनमें कैंसर की दवा भी शामिल है। गोमूत्र से कैंसर की दवा भी बनाई जा रही है। अब आयुष्मान मंत्रालय भी इस पर काम कर रहा है। ताकि गोमूत्र की सहायता से कैंसर का प्रभावी इलाज हो सके।

Aircel Maxis Case: राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति को दी बड़ी राहत, मिली

पीएम जन आरोग्‍य योजना शामिल करने का प्रस्‍ताव

केंद्रीय राज्‍य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कोयंबटूर में कहा कि गोमूत्र से कैंसर के इलाज को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय एक प्रस्‍ताव मिला है। इस प्रस्‍ताव को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के एक प्रस्ताव पर अध्ययन कर रहा है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार एक अलग योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत तीन प्रकार के कैंसर का उपचार दिया जा रहा है।

स्पेस वार में भारत से इसलिए पिछड़ गया पाकिस्तान

Cow urine to be used in medicines and treatment of cancer: Health Minister Ashwini Choubey



Read @ANI Story | https://t.co/SqvWfNDQYA pic.twitter.com/IQ1HD9zkza