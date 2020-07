Health Ministry की रिपोर्ट: India में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम

नई दिल्ली। भारत कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मामले में दो भयावह आंकड़ों को छू लिया। पहला, संक्रमण के मामलों की संख्या 7 लाख के पार हो गई। दूसरा, 24 घंटों के दौरान हुई मौतों में भारत ने दुनिया में कोरोना ( Coronavirus ) से सर्वाधिक प्रभावित देश अमरीका को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में 24 घंटों में 425 लोगों की मौत हुई जबकि अमेरिका ( Coronavirus in US ) में यह आंकड़ा 271 रहा। हालांकि इस सूची में भारत ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जहां इस दौरान कुल 602 मौतें हुईं। अधिकारियों के मुताबिक, इसी दौरान संक्रमण के 3,827 ताजा मामले सामने आए। अब देश में कुल मामलों की संख्या 7,01,240 हो गई है।

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को कहा गया कि भारत में 10 लाख की जनसंख्या पर कोरोना वायरस के मामले और मृत्यु दर दुनिया में अभी तक सबसे कम है। अब जबकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख को पार कर चुकी है, बावजूद इसके मृतकों की संख्या 20,160 है। मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट-168 का हवाला देते हुए कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कोरोना की संख्या 505.37 है, जबकि इसका वैश्विक औसत 1,453.25 है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति दस लाख आबादी पर संक्रमण---

अमेरिका (8,560.5 ), ब्राजील (7,419.1), स्पेन (5,358.7), रूस (4,713.5), ब्रिटेन (4,204.4), इटली (3,996.1) और मेक्सिको (1,955.8) हैं।

भारत में प्रति दस लाख आबादी पर मौत के मामले 14.27 है जबकि वैश्विक औसत चार गुणा 68.29 है।

WHO की रिपोर्ट के मुताबिक---

ब्रिटेन में प्रति 10 लाख आबादी पर 651.4 मौत

स्पेन- 607.1

इटली- 576.6

फ्रांस- 456.7

अमेरिका- 391.0

पेरू- 315.8

ब्राजील- 302.3

मेक्सिको 235.5

आपको बता दें कि अमरीका में दुनिया में सबसे अधिक 29 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं।भारत में मृत्यु दर सोमवार को 2.8 प्रतिशत थी, जो कि एक सप्ताह पहले के 3 प्रतिशत और दो सप्ताह पहले के 3.2 प्रतिशत से कम थी। दुनिया में मृत्यु दर का प्रतिशत 4.7 है, वहीं अमरीका में यह 4.5 प्रतिशत और ब्राजील में 4.1 प्रतिशत है।