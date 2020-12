Delhi-Noida Border पर भारी ट्रैफिक जाम, 7वें दिन किसानों का आंदोलन और तेज

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन सातवें दिन भी जारी है। कृषि संबंधी नीतियों के खिलाफ किसानों ने आज अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। दूसरी तरफ मेवात के किसानों के दिल्ली कूच के बाद चिल्ला बॉर्डर, झरोदा, टिकरी, झटीकरा सहित कई अन्य छोटे बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस द्वारा अक्षरधाम मंदिर मार्ग पर भी ट्रैफिक रोक देने से दिल्ली-नोएडा रूट पर भारी जाम लग गया है। दूसरी तरफ दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर जेवर से आए किसानों का भी प्रदर्शन जारी है।

Tikri border, Jharoda Border, Jhatikra Border are closed for any traffic movement. Badusarai Border is open only for two-wheeler traffic: Delhi Traffic Police https://t.co/RExg11vRbH