चमोली हादसे पर राज्य सभा में अमित शाह ने बताया, 14 वर्ग किमी तक बड़ा था टूटा ग्लेशियर

नई दिल्ली। राज्य सभा ( Rajya Sabha ) में उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने ( Uttarakhand Tragedy ) पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति की निगरानी कर रही हैं।

अमित शाह ने राज्यसभा में उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा पर बताया कि ITBP के 450 जवान, NDRF की 5 टीमें, भारतीय सेना की 8 टीमें, एक नेवी टीम और 5 IAF हेलीकॉप्टर खोज और बचाव अभियान में लगे हुए हैं।

450 jawans of ITBP, 5 teams of NDRF, 8 teams of Indian Army, a Navy team and 5 IAF helicopters are engaged in search and rescue operation: Union Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha on Uttarakhand glacier disaster pic.twitter.com/opL8Ng6LIH