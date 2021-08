JK से धारा 370 हटने के बाद सिर्फ इतने लोगों ने खरीदी जमीन, सरकार ने दिया जवाब

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के हाल ही में दो साल पूरे हुए है। धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां पर कई नियम बदल गए। जम्मू—कश्मीर में अब कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। मंगलवार को भारतीय संसद में केंद्र सरकार से विपक्ष ने ये सवाल किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने अन्य प्रदेश के भारतीय नागरिकों ने कश्मीर की धरती पर जमीन खरीदी है।

दो साल में इतने लोगों ने खरीदी संपत्ति

विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राज्य में बाहर के दो व्यक्तियों ने अगस्त 2019 से अब तक दो संपत्तियां खरीदी हैं। जम्मू और कश्मीर में अब जमीन खरीदने में लोगों या सरकार को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

यह भी पढ़ें :— पाकिस्तान : 8 साल के हिंदू बच्चे पर ईशनिंदा का केस, मिल सकती है मौत की सजा

For the record: How many people from outside J&K have purchased land in UT since abrogation of Article 370?



Only two persons from outside J&K have purchased properties in UT since August 2019

MOS Home Nityanand Rai in Lok Sabha in response to unstarred question. pic.twitter.com/hhSrheHGtV