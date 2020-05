जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान, जानें क्या है पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली। जेईई ( JEE ) और नीट ( NEET ) की परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ( HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank ) ने मंगलवार को जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं की तारीखों का एलान कर दिया। निशंक ने बताया कि जेईई मेन की परीक्षाएं 18, 20, 21, 22, 23 जुलाई को होगी। वहीं नीट की परीक्षाएं 26 जुलाई को होगी। जेईई एडवांस की परीक्षाएं अगस्त में होगी। उनकी तारीखों का भी एलान जल्द होगा। इसके अलावा यूजीसी नेट ( Ugc net) 2020 की परीक्षाओं की तारीखों का एलान जल्द हो जाएगा। माना जा रहा है कि जून में यूजीसी नेट की परीक्षा हो सकती है। निशंक ने बताया कि नीट की परीक्षाओं में इस साल करीब 17 लाख छात्र-छात्राएं बैठ रहे हैं। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) और लॉकडाउन ( Lockdown ) की वजह से जेईई मेन, एडवांस और नीट की परीक्षाओं की तारीखों का एलान नहीं हुआ था। छात्रों के मन में कई तरह के सवाल थे।

विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का प्लान तैयार, स्वदेश वापसी का यह होगा नियम

IIT-JEE (Main) examination to be held on 18, 20, 21, 22, & 23 July. IIT-JEE Advance exam to held in August, date to be announced later. NEET exam to be held on 26th July: Ramesh Pokhriyal, Union Human Resource Development Minister pic.twitter.com/uG0P3FbD3b