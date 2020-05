राहुल से बोले अभिजीत बनर्जी-पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को सीधे पैसे दे सरकार

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने आर्थिक विशेषज्ञों के साथ बातचीत की अपनी श्रृंखला में अब नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ( Abhijit Banerjee ) से बात की है।

बनर्जी ( Abhijit Banerjee ) ने अपने सुझाव में कहा है कि यदि सरकार तेजी से अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को पुनर्जीवित करना चाहती है, तो लोगों को सीधे तौर पर पैसा दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह एक आधार-आधारित PDS या एक अस्थायी राशन कार्ड ( Ration card ) की व्यवस्था करे, ताकि जो लोग कहीं भी फंसे हों, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए राशन मिल सके।

There're 2 concerns,one is how to avoid chain of bankruptcies,may be writing off lot of debts...Second is demand shortfall,&getting some cash into hands of people is the best way to kick start the economy: Nobel Laureate Prof. Abhijit Banerjee during interaction with Rahul Gandhi pic.twitter.com/pOVmMukiwO