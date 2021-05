IMA ने बाबा रामदेव को खुली बहस की दी चुनौती, कहा- बताएं किस अस्पताल में दी जा रही पतंजलि की दवा

देहरादून। एलोपैथी और इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े डॉक्टरों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा दिए गए बयान से उपजा विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने जहां बाबा रामदेव के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजकर 1000 करोड़ रुपये की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को चिट्ठी लिकर राजद्रोह के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

अब इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए IMA ने बाबा रामदेव को खुली बहस करने की चुनौती दी है। IMA ने शुक्रवार को उन्हें मीडिया की मौजूदगी में एक सार्वजनिक मंज पर खुली बहस के लिए चुनौती दी। आईएमए उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ अजय खन्ना ने योग गुरु रामदेव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनके बयान को उतावला, गैर जिम्मेदार और स्वार्थी बताया है।

यह भी पढ़ें :- बाबा रामदेव के खिलाफ IMA ने थाने में की शिकायत, कहा- डॉक्टरों की छवि हुई धूमिल इसलिए चले राजद्रोह का केस

डॉ. खन्ना ने अपने पत्र में लिखा "आपको सूचित किया जाता है कि IMA उत्तराखंड अपने राज्य कार्यालय के माध्यम से आपसे राज्य के डॉक्टरों की एक टीम के साथ आमने-सामने चर्चा करने के लिए पतंजलि योगपीठ से योग्य और विधिवत पंजीकृत आयुर्वेदाचार्यों की एक टीम का गठन करने का अनुरोध करता है, जो पहले से ही है। इस खुली बहस की हर एक चर्चा की बारीकी से निगरानी की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे इस पैनल चर्चा में भी आमंत्रित किया जाएगा।

Indian Medical Association (IMA) Uttarakhand has challenged Yog Guru Ramdev for a debate, asked him to tell which allopathic hospitals have given Patanjali medicines for treatment, IMA has publicly challenged the debate with panel discussion