पीएम मोदी को IMA की चिट्ठी, कहा- बाबा रामदेव वैक्सीन पर फैला रहे हैं भ्रम, दर्ज हो देशद्रोह का केस

नई दिल्ली। डॉक्टरों को लेकर बाबा रामदेव द्वारा दिए गया बयान पर भड़का विवाद अब और भी गहराता जा रहा है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बाबा रामदेश के खिलाफ 1000 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दर्ज करने को लेकर नोटिस भेजा है और जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

IMA ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि बाबा रामदेव वैक्सीन को लेकर देश में भ्रम फैला रहे हैं, लिहाजा इनपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। चिट्ठी में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना टीका को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिए हैं। साथ ही उन्होंने ऐलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। ऐसे में बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

डॉक्टरों का मजाक उड़ाते बाबा रामदेव का वीडियो वायरल

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसमें वे डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने इसपर सख्त आपत्ति जताई है।

वीडियो में योगा के एक अभ्यास सत्र के दौरान बाबा कोरोना महामारी को लेकर बात करते हुए डॉक्टरों पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐलोपैथी का मजाक बनाते हुए बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बयान दिया। वायरल वीडियो में वे कहते हुए दिख रहे हैं कि तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है...टर...टर...टर...टर...टर...टर बनना है.. डॉक्टर...एक हजार डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए...कितने ...एक हजार डॉक्टर...कल का समाचार है...अपने आप को नहीं बचा पाए वो कैसी डॉक्टरी.. डॉक्टर बनना है तो बाबा रामदेव की तरह बनो..

वहीं एक दूसरी वीडियो में भी वे वैक्सीन व डॉक्टरों को लेकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे एलोपैथी को स्टुपिड और दिवालिया साइंस बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि यदि डॉक्टर बनना है तो बाबा रामदेव की तरह बनो.. इस बयान के बाद डॉक्टरों की संस्था IMA और बाबा रामदेव के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है।

हालांकि, विवाद बढ़ने पर बाबा रामदेव ने अपना यह बयान वापस ले लिया था और सफाई में कहा था कि वे एक वॉट्सऐप चैट को पढ़ रहे थे.. इसके बावजूद विवाद गहराता जा रहा है। तमाम डॉक्टर बाबा रामदेव से ना सिर्फ नाराज हैं, बल्कि उनके बयान को मनोलब गिराने वाला बता रहे हैं।

Ram Kishan Yadav #Ramdev claiming 1,000 doctors died despite taking 2-doses of vaccine. Who will verify his claim? Much needed!

Otherwise it can create panic among those who have been vaccinated & those who are about to go for vaccination. @IMAIndiaOrgpic.twitter.com/JORI9YS2jw