कोरोना संकट के बीच बाबा रामदेव का एलोपेथिक साइंस पर बड़ा बयान, IMA ने अपमानजनक बताकर किया विरोध

नई दिल्ली। एलोपेथी साइंस को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बाबा राम देव एलोपेथी को दिवालिया साइंस कहते नजर आ रहे हैं। अब बयान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है।

आईएमए ने इस कथित बयान में इस्तेमाल भाषा को अपमानजनक बताते हुए विरोध दर्ज किया है।आईएमए द्वारका की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "हम राम कृष्ण यादव उर्फ स्वयंभू रामदेव बाबा द्वारा एलोपेथी विज्ञान और डॉक्टरों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की निंदा करते हैं।

ALLOPATHY STUPID OR DIWALIA SCIENCE?

WHAT IS THIS?

STOP VIOLENCE A/G DOCTORS



Isn't he above in hierarchy?



Inko health minister banao.



I think time has come to make Ramdev ji incharge of Covid 19 in India 🇮🇳



Let him develop task force & take over as Covid man of India

(1/2) pic.twitter.com/6hajNItfOR