नई दिल्ली। महामारी कोरोना वायरस (corona virus) के खिलाफ जंग जारी है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार (Indian government) ने एक और वैक्सीन को शामिल कर लिया है। भारत सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) की सिंगल डोज वैक्‍सीन आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) ने शनिवार को ट्वीट इसकी जानकारी दी है।

देश के पास 5 वैक्सीन मौजूद

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने ट्वीट करके कहा है कि अब भारत के पास 5 EUA वैक्सीन मौजूद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह COVID—19 के खिलाफ हमारे देश की सामूहिक लड़ाई को और बढ़ावा देगा। सीरम इंस्टिट्यूट की कोविशील्‍ड (ऑक्‍सफर्ड-एस्‍ट्राजेनेका), भारत बायोटेक की कोवैक्‍सीन और डॉ रेड्डीज की स्‍पूतनिक वी (रूस में डिवेलप) पहले से ही उपलब्‍ध हैं। सिप्‍ला को भी मॉडर्ना की वैक्‍सीन के इम्‍पोर्ट की इजाजत मिल चुकी है।

India expands its vaccine basket!



Johnson and Johnson’s single-dose COVID-19 vaccine is given approval for Emergency Use in India.



Now India has 5 EUA vaccines.



This will further boost our nation's collective fight against #COVID19