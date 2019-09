साल भर खुला रहेगा करतारपुर कॉरिडोर, बिना वीजा के यात्रा कर सकेंगे भारतीय श्रद्धालु

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई।

बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि भारत के सिख श्रद्धालु अब बिना वीजा के ही सालों साल करतारपुर साहिब के दर्शन पा सकेंगे।

इसके साथ ही भारतीय मूल के वो लोग भी जिनके पास OCI (Overseas Citizenship of India) कार्ड है, करतारपुर साहिब के पावन दशर्न कर सकेंगे।

दोनों ओर के अधिकारियों की यह वार्ता अटारी बॉर्डर पर हुई।

Attari-Wagah border: The Pakistani team return to their side after India-Pakistan's third meeting regarding Kartarpur corridor, held at Attari today. pic.twitter.com/Sw0eaoTqGk