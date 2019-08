भारतीय सेना ने POK में क्लस्टर बम के हमले को नकारा, बोला- झूठा है पाकिस्तान

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ य़ात्रा रोकने ( Amarnath Yatra Terror threat ) के बाद श्रद्धालुओं और अन्य सैलानियों को घाटी छोड़कर जाने की एडवाइजरी के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ( Pakistan ) ने भारत पर क्लस्टर बम से हमला ( Cluster bomb Attack ) करने का आरोप लगाया है। वहीं पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने भी जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि क्लस्टर बम से हमले के आरोप पूरी तरह झूठे हैं।

पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने पीओके के लगभग 30 किलोमीटर अंदर आतंकी कैंप पर कार्रवाई की है।

पाक का आरोप है कि भारतीय सेना ( Indian Army ) ने हमारी सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के साथ काफी नुकसान पहुंचाया है।

घाटी में सियासी हलचल तेज, संसद सत्र के बाद जम्मू-कश्मीर जा सकते हैं अमित शाह

पाकिस्तान का झूठा दावा

पाकिस्तान ने भारत पर एक बार फिर झूठा आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों के साथ-साथ काफी नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं सेना की कार्रवाई से नीलम झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्‍ट को भी नुकसान पहुंचा है।

एनजेएचपी प्रोजेक्‍ट में भी बड़ा डैमेज हो गया है। आपको बता दें कि नीलम झेलम पावर प्‍लांट से लगभग 400-500 मेगावाट बिजली का उत्‍पादन होता है।

आपको बता दें कि इसी प्लांट के जरिये पाकिस्तान स्थित पंजाब और उससे सटे इलाकों में बिजली सप्लाय की जाती है। ऐसे में पाकिस्तान का कहना है कि प्लांट के डैमेज होने से उनका बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहेगा।





Use of cluster bombs by Indian Army violating international conventions is condemnable. No weapon can suppress determination of Kashmiris to get their right of self determination. Kashmir runs in blood of every Pakistani. Indigenous freedom struggle of Kashmiris shall succeed,IA. — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 3, 2019

पाकः यूएन नियमों का उल्लंघन

पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने यूएन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाक स्थित पीओके में कार्रवाई की है। भारत की इस तरह की हरकतों से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं है।

Use of cluster bombs by Indian Army in Kashmir is outrageous. India continues to flout international conventions in its bloody attempt to stifle aspirations of the people of Kashmir. The world continues to ignore human rights catastrophe. This must change if we are to have peace. — BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) August 3, 2019

पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर में भारतीय सेना की ओर से क्लस्टर बमों का उपयोग अपमानजनक है। भारत कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के अपने खूनी प्रयास में अंतररार्ष्ट्रीय सम्मेलनों को जारी रखता है। दुनिया मानवाधिकारों की तबाही को नजरअंदाज करती रहती है। अगर हमें शांति रखनी है तो यह बदलना होगा।

Cluster ammunition cannot be used on the LOC where innocent civilians are being targeted by India in the most heinous ways. Is @UN not going to reprimand Delhi on its blatant violation of the Convention on Cluster Ammunition, not to mention all international humanitarian laws? — SenatorSherryRehman (@sherryrehman) August 3, 2019

पाक नेता शेरी रहमान ने किया ट्वीट

पाकिस्‍तानी सेना के साथ-साथ वहीं की रानीतिज्ञ शेरी रहमान ने भारत की कार्रवाई पर ट्वीट किया है। शेरी ने ट्वीट में लिखा है कि... 'एनओसी पर भारत क्‍लस्‍टर बम का उपयोग कर रहा है। शेरी यही नहीं रुकीं उन्होंने आगे लिखा भारत की ओर से निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है साथ ही सभी अंतरराष्‍ट्रीय कानून का उल्‍लंघन भी कर रहा है।

सीजफायर तोड़ने पर भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान

तीन दिन से चल रही मुठभेड़

आपको बता दें कि सीमा पार से लगातार सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं देखने को मिल रही है। तीन दिन से भारत-पाकिस्तान सीमा पर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी के जरिये आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। शनिवार को ही चार आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर में इस वक्त काफी तनाव का माहौल बना हुआ है।

तीन दिन पहले पाकिस्तान की ओर से सीमा पर तोपों से गोले बरसाए गए जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारत की कार्रवाई से पाक सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ है।

मिली थी सुरंग और स्नाइपर

आपको बता दें कि भारत में शुक्रवार को बारूदी सुरंग और स्नाइपर राइफल मिलने के बाद अमरनाथ यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया था। यही नहीं यात्रियों समेत पर्यटकों को भी लौटने के लिए गृह विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी।