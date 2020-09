Indian Railways: दशहरा, दिवाली पर चलेंगी 100 Festival Special Train, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म ​टिकट

नई दिल्ली।

Indian Railways: आगामी फेस्टिवल सीजन ( Festival Season ) को देखते हुए भारतीय रेलवे ( IRCTC Update ) 100 और ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है। आगामी महीनों में दशहरा, दिवाली ( Diwali 2020 ), छठ पूजा ( Chhath Puja ) जैसे त्योहार आने को हैं। ऐसे में यात्रियों की मांग को देखते हुए 100 स्पेशल ( Special Train ) कैटेगरी की ट्रेनें चलाई जाएगी।

बता दें कि इससे पहले रेलवे ने 80 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी थी, जो 12 सितंबर यानी कल से शुरू हो जाएगी। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग ( IRCTC Train Ticket Booking ) 10 सितंबर से शुरू हो गई है। लेकिन, रेलवे सूत्रों के मुताबिक दीवाली और छठ पूजा को देखते हुए 100 और अतिरिक्त ट्रेन चलाने की तैयारी में है।

Indian Railways: रिजर्वेशन शुरू होते ही फुल हुईं ट्रेनें, कल से चलेंगी 80 Special Train, जानें Latest Update

चलेंगी 100 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन

बताया जा रहा है कित्योहारों के सीजन में ट्रेनों में भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल सूत्रों के मुताबिक, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के मौके पर रेलवे 100 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन शुरू कर सकता है। जिसमें अधिकतर ट्रेन बिहार-झारखंड और यूपी से होकर गुजरेगी।

हरी झंडी का इंतजार

ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि, रेलवे प्रस्ताव बनाकर जल्द ही गृह मंत्रालय को भेजेगा। गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद ही ट्रेनें शुरू की जाएगी। वहीं, ट्रेनों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से भी बातचीत जारी है। त्यौहारों में स्पेशल ट्रेन चलने से बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा।

Indian Railways: देश में पहली बार दौड़ेगी Clone Train, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट, जानें सबकुछ

कल से शुरू होगी 80 स्पेशल ट्रेन

12 सितंबर यानी कल से 80 स्पेशल ट्रेनों ( 80 Special Train from 12 Sept ) का शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर ( Reservation for 80 Special Train ) से शुरू हो गया है। हालांकि, आपको कंफर्म टिकट ( IRCTC Confirm Ticket ) मिलने परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी ( Varanasi to Delhi Train ) से होकर चलने वाली सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में जगह नहीं है। हालांकि, वंदे भारत और बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आपको रिजर्वेशन मिल सकता है।