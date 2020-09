Indian Railways: रिजर्वेशन शुरू होते ही फुल हुईं ट्रेनें, कल से चलेंगी 80 Special Train, जानें Latest Update

-Indian Railways: यात्री कृपया ध्यान दें! 12 सितंबर यानी कल से 80 स्पेशल ट्रेनों ( 80 Special Train from 12 Sept ) का शुरू हो जाएगा।

-इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर ( Reservation for 80 Special Train ) से शुरू हो गया है।

-हालांकि, आपको कंफर्म टिकट ( IRCTC Confirm Ticket ) मिलने परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं।

-उत्तर प्रदेश वाराणसी ( Varanasi to Delhi Train ) से होकर चलने वाली सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में जगह नहीं है।