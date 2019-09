इसरो का दावा: सफल तरीके से काम कर रहा चंद्रयान-2 का आर्बिटर, अगला मिशन 'गगनयान'

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से इसरो का कोई संपर्क न होने की मायूसी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ने आज यानी शनिवार को दावा किया है कि चंद्रयान -2 का ऑर्बिटर बहुत अच्छा काम कर रहा है।

इसरो प्रमुख के सिवन ने दावा किया है कि ऑर्बिटर में 8 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसरो लैंडर के साथ संचार स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। हमारी अगली प्राथमिकता गगनयान मिशन है।

