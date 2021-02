Jammu-Kashmir : पाक की ओर से फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत का परिचय दिया है। पाक की ओर से युद्धविराम का उल्लंधन कर राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में की गई फायरिंग में सिपाही लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन गंभीर जख्म की वजह से उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

Jammu and Kashmir: Sepoy Laxman was critically injured and later succumbed to his injuries, in ceasefire violation by Pakistan along Line of Control (LoC) in Sunderbani Sector, of Rajouri yesterday. pic.twitter.com/BQ7fFOJJXo