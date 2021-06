भारत ने जम्मू-कश्मीर में ड्रोन आतंकी हमले का मुद्दा UN में उठाया, बुधवार को PM मोदी ने बुलाई मंत्रियों की बैठक

नई दिल्‍ली। भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 'ऑपरेशन ऑल आउट' चलाकर करीब-करीब सफाया कर दिया है। इससे बौखलाए आतंकी अब नए-नए पैंतरा आजामा रहे हैं। इन सब पैंतरेबाजी के बीच आतंकियों ने जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। यह पहली बार था जब आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल कर हमले को अंजाम दिया। इस ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत हर मोर्चे पर सक्रिय हो गया है।

भारत ने पहले ड्रोन आतंकी हमले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया और जमकर खरी-खरी सुनाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्‍चस्‍तरीय कॉन्‍फ्रेंस में भारत ने इस मु्द्दे को उठाते हुए कहा कि आतंकी गतिविधियों के लिए सामरिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि इसपर चिंतन नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

Misuse of info & communication technology&emerging technologies for terrorist purposes emerged as most serious terrorism threats&will decide counter-terrorism paradigm going forward:Special Secy(Internal Security) at UN High-level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies pic.twitter.com/u94TQALo2p