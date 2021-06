जम्मू में फिर दिखे दो ड्रोन, एयरफोर्स स्टेशन से दूरी महज 10 किमी

नई दिल्ली। सीमा पार से घुसपैठ की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के जम्मू जिले में लगातार चौथे दिन ड्रोन ( Drone Activity ) गतिविधि देखने को मिली है। एक बार फिर दो ड्रोन देखने का दावा किया गया है।

बुधवार तड़के कालूचक और कुंजावनी में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन हवा में उड़ते देखे गए हैं। दरअसल जम्मू के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद से ही ड्रोन पर लगातार नजर रखी जा रही हैं। बुधवार को ये लगातार चौथा दिन है जब ड्रोन गतिविधि देखने को मिली है।

यह भी पढ़ेंः Jammu kashmir: लगातार तीसरे दिन दिखा ड्रोन, गृहमंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच

Jammu | Two drones spotted in Kaluchak and Kunjwani areas early morning hours today; details awaited