जम्मू-कश्मीर: बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, दहशतगर्दों के घर में छिपे होने की आशंका

श्रीनगर। चैन सुकून पाने को बेकरार जम्मू-कश्मीर की घाटी में एक बार फिर से एनकाउंटर की खबर है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह एनकाउंटर बारामूला के करीरी इलाके में हो रहा है।

घर में छिपे हैं आतंकी

खबरों के मुताबिक, करीरी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना के 29 राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने करीरी के उतूरा गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। गहन तलाशी अभियान के तहत घरों की तलाशी ली जा रही थी। तभी घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। एनकांउटर को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है।

encounter starts in Kreeri, #Baramulla. Security Forces on job. Details will follow. @JmuKmrPolice @KVijayKumarIPS @munirkhan_ips @BaramullaPolice @hussain_imtiyaz