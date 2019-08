जम्मू-कश्मीर में ईद ​को लेकर मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, घर-घर पहुंचाया जा रहा जरूरत का सामान

नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 हटने के बाद में जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में एक बार फिर हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। वहीं, बकरीद को ध्यान में रखते हुए कश्मीर में पुख्ता प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं।

ईद की तैयारियों के लिए प्रशासनिक कर्मचारी घर-घर एलपीजी गैस सिलेण्डर और सब्जियां पहुंचा रहे हैं।

इसके साथ ही अन्य जरूरत के सामानों की भी होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।

आर्टिकल 370 को लेकर अमित शाह का खुलासा, बिल पेश करते समय मन में यह डर

#WATCH SRINAGAR: Latest visuals from the city. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/DI5noWdywI

प्रशासन ने छुट्टी के दिन भी घाटी ( Jammu-Kashmir ) में बैंक खुले रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 3500 राशन की दुकानें खुली रहने का इंतजाम किया गया है।

कानून-व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहने के आदेश मिले है।

लोगों से किसी भी अफवाह या भड़काऊ खबरों पर भरोसा न करने की अपील की गई है।

भारत में अफगानी हमले की साजिश रच रही पाक खुफिया एजेंसी ISI, ईद पर हाई अलर्ट

#JAMMU: People trade at a livestock market in the city ahead of #EidAlAdha. pic.twitter.com/yQlpPAAmVQ