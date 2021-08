Jammu-Kashmir: आतंकियों ने श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर किया ग्रेनेड हमला, 5 नागरिक घायल

श्रीनगर। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में आतंकी हमले की संभावना को लेकर सुरक्षाबल व पुलिस अलर्ट है। वहीं, बौखलाए आतंकी जम्मू-कश्मीर में लगातार किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं।

अब इसी कड़ी में मंगलवार को आतंकियों ने सुरक्षाबलों को ही निशाना बनाते हुए जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला किया। हालांकि इस हमले में सुरक्षाबलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पांच आम नागरिक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, आतंकियों ने श्रीनगर के हरि सिंह स्ट्रीट (सड़क) पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया।

जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) चंदन कोहली ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकियों के किसी भी नापाक मंसूबे को विफल करने और 15 अगस्त के समारोह को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

Jammu and Kashmir | Five civilians were injured in grenade attack on security personnel at Hari Singh High Street in Srinagar today

Jammu and Kashmir | At around 2.40pm, a miscreant targeted a bunker of SSB with a grenade. There has been no injury to any security force personnel: Kishore Prasad, DIG CRPF, in Srinagar