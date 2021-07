जम्मू-कश्मीर: ISIS के मॉड्यूल के खुलासे के बाद बड़ी कार्रवाई, 4 इलाकों में NIA की छापेमारी, 5 संदिग्ध गिरफ्तार

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह आईएसआईएस फंडिंग मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। अनंतनाग, बारामुला और श्रीनगर में कई स्थानों पर आईएसआईएस फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। कहा जा रहा है कि ये छापेमारी घाटी में ISIS मॉड्यूल और आतंकियों की फंडिंग से जुड़ी है। एनआईए कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम के साथ मौके पर भारी सुरक्षाबल मौजूद है।

एक महिला सहित 5 आरोपी गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान एनआईए ने कश्मीर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक 36 साल की महिला भी शामिल है। चार लोगों को अनंतनाग और 1 आरोपी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से चीनी ग्रेनेड और 48 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस केस में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इन सभी का संबंध टेरर फंडिंग केस से है। एनआईए के साथ-साथ इस छापेमारी में जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।

आईएसआईएस के मॉड्यूल का खुलासा

एनआईए की कश्मीर घाटी में अनंतनाग के अलावा श्रीनगर, अवंतीपोरा और बारामूला में भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यह रेड करीब 10 साल पुराने एक मामले के संबंध में की जा रही है। इसका संबंध आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल से बताया जा रहा है।

श्रीलंका और मालदीव से जुड़े हैं तार

एक रिपोर्ट के अनुसार, आईएसआईएस (ISIS) में शामिल होने के लिए भारतीय युवाओं को ऑनलाइन के जरिए भड़काया जा रहा था। उनका ब्रेनवॉश कर देश के खिलाफ भड़काया गया था। इसके तार श्रीलंका और मालदीव से जुड़े होने का भी पता चला है।

Visuals from Anantnag: NIA raids underway at multiple locations in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/njWgje2Y1Q