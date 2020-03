जम्मू-कश्मीर: मेंढर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का किया उल्लंघन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक कोशिश की है। पाकिस्तान ने आज मेंढर सेक्टर के पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन किया है। मंगलवार को हुई गोलीबारी की विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है। बता दें कि इससे पहले 15 मार्च को भी पाकिस्तान ने पुंछ में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था।

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Mankote & Mendhar sectors, in district Poonch at about 0600 hours today