कोरोना संकट के बीच पर्यटकों के लिए खुला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कई शहरों के लिए जारी रहेगी पाबंदी

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच धीरे-धीरे जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। कई राज्य सरकारों ने अपने यहां कोरोना के हालातों के मुताबिक ढील बढ़ाई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ( Uttarakhand Govt ) ने जिम कॉर्बेट पार्क ( Jim Corbett Park ) को पर्यटकों ( Tourist ) के लिए खोल दिया है। करीब 88 दिन बाद सरकार ने जिम कॉर्बेट नेशन पार्क को खोला है।

खास बात यह है कि जिम टाइगर रिजर्व ( Corbett Tiger Reserve ) के खुलने के साथ ही यहां 31 शहरों के लोगों की एंट्री पर पाबंदी जारी रहेगी। दरअसल ये फैसला उन शहरों को लेकर किया गया है, जहां अभी भी कोरोना का खतरा ज्यादा है।

आपको बता दें कि कई दिनों बाद खुलने की वजह से पहले दिन यहां पर्यटको में कोई उत्साह नजर नहीं आया।

कोरोना की वजह से लंबे वक्त से बंद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आखिरकार पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पार्क में एंट्री के लिए ऑनलाइन बुकिंग 13 जून से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन पर्यटकों में इसको लेकर उत्साह काफी कम देखने को मिला।

बिजरानी जोन में सिर्फ एक बुकिंग

पार्क के बिजरानी जोन में पहली पाली ( शिफ्ट ) के लिए सिर्फ एक परमिट बुक हुआ, जबकि शाम की पाली के लिए 3 परमिट ही बुक हो पाए हैं। खास बात यह है इसके अलावा खोले गए तीन अन्य जोन में पहले दिन कोई बुकिंग ही नहीं हुई।

कोरोना से बचाव के लिए कुछ पाबंदियां जारी

दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच पार्क को खोलने के साथ ही कुछ पाबंदियों को जारी रखा गया है। साथ ही एक गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके मुताबिक बाहर के राज्यों से जो पार्क के होटल या रिसॉर्ट में बुकिंग करवाता है। उसे कम से कम सात दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा।

इसके बाद ही उन्हें पार्क में प्रवेश दिया जाएगा। इतना ही नहीं पार्क में 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

