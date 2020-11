कमला हैरिस का बिहार कनेक्शन, इस दिग्गज स्टार के परिवार के साथ है संबंध

नई दिल्ली। अमरीका (US Election 2020) का चुनाव खत्म हो चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ब्राइडेन ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं, भारतीय मूल की कमला हैरिस ( Kamala Harris ) उपराष्ट्रपति बनी हैं। कमला हैरिस की जीत से भारत में भी खुशी की लहर है और उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं। इसी बीच कमला हैरिस का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। बॉलीवुड अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जहां कमला हैरिस की जीत भी खुशी जाहिर की है। वहीं, अपनी भतीजी प्रीता सिन्हा की कमला हैरिस के साथ की तस्वीर भी शेयर की है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने किया ट्वीट

शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे लेकर एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। सिन्हा ने ट्विटर कमला हैरिस और प्रीता सिन्हा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि एक तरफ पूरी दुनिया बाइडेन की जीत जश्न मना रही है। लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कमला हैरिस की भी बड़ी जीत है। सिन्हा ने कहा कि कमला हैरिस की जीत में मेरी भतीजी प्रीता सिन्हा ने भी अहम भूमिका निभाई है। 'शॉटगन' ने लिखा कि प्रीता सिन्हा मेरे बड़े भाई लखन सिन्हा की बेटी हैं। जो कमला हैरिस के प्रचार में जुड़ी रहीं और डेडिकेशन के साथ काम करते हुए इस जीत को हासिल किया गया।

promoting & encouraging our own Kamala & her people for this outstanding mega win. Our daughter, Preeta too deserves Kudos! Well done! God Bless! pic.twitter.com/MY4FSLl3Rv