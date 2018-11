कर्नाटक: हाइवे पर बस और ट्रक में हुई भिंड़त, 6 लोगों की मौत और 10 घायल

नई दिल्ली। कर्नाटक के हुबली से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां शनिवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाइवे 63 पर हुबली के पास हुआ। यहां दो विपरीत दिशाओं से तेज गति पर आ रही एक बस और ट्रक की भिंड़त हो गई। दोनों वाहनों का टकराव इतना भयंकर था कि आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकठठा हो गए। तभी लोगों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे में मारे गए लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं, हादसे की वजह से हाइवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई।

शिर्डी मंदिर के पुजारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज, गलत तरीके से छूने का आरोप

6 people killed and more than 10 injured in a collision between a bus and a lorry near hubli on national highway 63 #Karnataka pic.twitter.com/JfvqKpzc6g