कश्मीर: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो पुलिसकर्मी घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। यहांद गुरुवार को मारवाह इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए है। इससे पहले शोपियां में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के अनुसार शोपियां के सुगन इलाके के घनाड गांव में सुरक्षाबलों ने हिजबुल और लश्कर के कमांडरों को घेर लिया था। जिसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों की गोलीबारी का करारा जवाब दिया।

बिहार में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव

Jammu and Kashmir: Encounter between security forces and terrorists underway in Marwah area of kishtwar , two policemen injured. Search operation in progress. pic.twitter.com/Pa2bsPBhpP