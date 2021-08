Kashmir Premiere League: इस लीग को लेकर क्यों आमने-सामने हैं भारत-पाक, जानिए कूटनीतिक मायने

नई दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ( POK ) में कश्मीर प्रीमियर लीग ( Kashmir Premiure League ) का आगाज 6 अगस्त से हो रहा है। बीते कुछ दिनों से कश्मीर प्रीमियर लीग (KPL) काफी चर्चा में है। PCB ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) विदेशी खिलाड़ियों को KPL में नहीं खेलने की धमकी दे रही है।

दरअसल भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट को काफी पसंद किया जाता है और दोनों देशों के बीच हमेशा रहने वाले तनाव को क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन इस बार तनाव कुछ ज्यादा है। इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट को लेकर तनाव पैदा होता दिख रहा है। कैसे शुरू हुआ ये विवाद और क्या है इसके कूटनीतक मायने जानते हैं।

Completely unnecessary of the @BCCI to bring their political agenda with Pakistan into the equation and trying to prevent me playing in the @kpl_20 . Also threatening me saying they won’t allow me entry into India for any cricket related work. Ludicrous 🙄 — Herschelle Gibbs (@hershybru) July 31, 2021

ऐसे हुई विवाद की शुरुआत

कश्मीर प्रीमियर लीग ( Kashmir Premiure League ) यानी केपीएल से जुड़े विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे दक्षिण अफ़्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि BCCI उन्हें इसमें खेलने से रोकने की कोशिश कर रहा है।

गिब्स ने ट्वीट कर लिखा- 'यह बिल्कुल बेवजह है कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ अपना राजनीतिक एजेंडा बीच में ला रहा है और मुझे कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे धमकी भी दी जा रही है कि भारत में क्रिकेट से जुड़े किसी भी काम के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। हास्यास्पद है।'

पीसीबी ने गिब्स के ट्वीट के जरिए बीसीसीआई पर निशाना साधा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा कि, 'पीसीबी मानता है कि बीसीसीआई ने कश्मीर प्रीमियर लीग में शामिल होने को लेकर आईसीसी के सदस्यों को उसके रिटायर क्रिकेटरों को चेतावनी जारी करके इस खेल को बदनाम किया है. साथ ही क्रिकेट से जुड़े कामों को लेकर भारत में दाख़िल होने की अनुमति न देने की धमकी भी दी गई है।'

Really disappointing that BCCI is once again mixing cricket and politics! KPL is a league for Kashmir, Pakistan and cricket fans around the world. We will put up a wonderful show and won't be deterred with such behaviour!! https://t.co/J9XcbEeUF6 — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 31, 2021

शाहिद अफरीदी ने किया समर्थन

गिब्स के ट्वीट के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफ़रीदी ने ट्वीट करके बीसीसीआई की आलोचना की। अफरीदी ने ट्वीट कर लिखा- 'वो क्रिकेट और राजनीति को एकसाथ मिलाने को लेकर बीसीसीआई से निराश हैं,क्योंकि KPL कश्मीर, पाकिस्तान और क्रिकेट प्रशंसकों के लिए है और वो इस हरकत से डरेंगे नहीं।

I have decided not to participate in the KPL because of the political tensions between India and Pakistan over kashmir issues. I don't want to be in the middle of this , it would make me feel uncomfortable. #KPL2021 #Kashmir #india #Cricket #Pakistan #ENGvIND #TheHundred — Monty Panesar (@MontyPanesar) August 1, 2021

मॉन्टी पनेसर ने बदला फैसला

मॉन्टी पनेसर ने ट्वीट कर कहा कि केपीएल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया है।

ईसीबी ने दी सलाह

मॉन्टी पनेसर ने स्पोर्ट्स यारी नाम के यूट्यूब चैनल से कहा, 'हमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर मैं KPL में जाऊंगा तो इसके बुरे नतीजे होंगे। भारत में क्रिकेट के जो भी मौके हैं, वे नहीं मिलेंगे। भारत का वीजा नहीं मिलेगा। हमें ईसीबी से सलाह मिली है और मैंने ये फैसला लिया। केपीएल से ज्यादा जरूरी मेरे लिए भारत है।

कूटनीतिक मायने

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपने तीन में से दो युद्ध लड़े हैं। दोनों पक्ष इस क्षेत्र पर पूर्ण दावा करते हैं, लेकिन इसके अलग-अलग हिस्सों का प्रशासन करते हैं।

भारत और बीसीसीआई का दावा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ( POK ) को वैध बनाने के लिए बनाया गया है। जबकि इस इलाके को लेकर विवाद जारी है।

यही वजह है कि भारत ने कूटनीति के जरिए अन्य विदेशी खिलाड़ियों को इस विवादित इलाके में हो रही लीग में खेलने से मना किया है। आने वाले समय में पीओके को लेकर मोदी सरकार की ठोस रणनीति भी सामने आ सकती है, जिसका असर व्यापार से लेकर अन्य क्षेत्रों के रूप में पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है।

वहीं बीसीसीआई ने भी कश्मीर प्रीमियर लीग (केपीएल) को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बीसीसीआई ने अनौपचारिक रूप से बोर्डों को सूचित किया है कि विवादास्पद लीग में किसी भी तरह की भागीदारी का मतलब होगा कि बीसीसीआई के साथ उनका व्यावसायिक गठजोड़ समाप्त हो जाएगा।

BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग ( PSL ) में खेलने वाले खिलाड़ियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन POK में लीग की बात आने पर उसे रेखा खींचनी पड़ी।

जाहिर है इसका खामियाजा भविष्य में उन खिलाड़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है जो केपीएल का हिस्सा बन रहे हैं।