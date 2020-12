RTI से सबसे बड़ा खुलासा, दिवाली पूजा पर केजरीवाल सरकार ने हर मिनट खर्च किए 20 लाख रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ता ( Delhi Government ) पर काबिज आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) की सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल, जहां एक ओर देश व राजधानी दिल्ली कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) के कारण आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रही है, वहीं केजरीवाल सरकार ने दीपावली के दिन 6 करोड़ रुपये खर्च किए थे। ये भारी-भरकर राशि सिर्फ आधे घंटे में ही खर्च किए गए थे।

दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने दीपावली के मौके पर लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया था और उसका लाइव टेलीकास्ट भी कराया गया था। इसी आधे घंटे के कार्यक्रम में 6 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। इसका खुलासा RTI से हुआ है।

RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने महज आधे घंटे में 6 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हालांकि, अभी तक इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।

Most important: The AAP Govt in Delhi had public money to spend on this while victims of the Delhi Pogrom await compensation.



Do the math & imagine how many families in North East Delhi could’ve had their lives back with this 6 crores spent on a religious ceremony.