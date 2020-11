Kerala Gold Smuggling Case : पूर्व प्रधान सचिव ने जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में नाम आने के बाद गिरफ्तार प्रदेश के सीएम के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अक्टूबर में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक अस्पताल से केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में शिवशंकर को अभी तक जमानत नहीं मिली है। अब उन्होंने एक याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत देने की अपील की है।

Kerala Gold Smuggling Case: Former principal secretary of Kerala CM, M Sivasankar approaches Kerala High Court seeking bail in the case registered by Enforcement Directorate (ED) in the money laundering case connected to the matter.



