CAA को लेकर आमने-सामने केरल और केंद्र सरकार, राज्यपाल ने याद दिलाया अधिकार

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब अन्य प्रदेश में कानूनी जंग में तब्दील हो गया है।

यही वजह है कि केरल में सीएए को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने आ गई हैं।

केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (CAA)को हटाने के लिए पास हुए प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ( Kerala Governor Arif Mohammad Khan ) ने गलत करार दिया है।

Kerala Governor Arif Mohammad Khan on state assembly's resolution against Citizenship Amendment Act: This resolution has no legal or constitutional validity because citizenship is exclusively a central subject, this actually means nothing. pic.twitter.com/GHPJ7lvlsR