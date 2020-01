उत्तर भारत में धूप के साथ तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी, बारिश की संभावना

नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में गुरुवार को पारे में मामूली वृद्धि ( temperatures have increased ) के बावजूद शीतलहर ( cold wave ) की स्थिति बनी हुई है।

मौसम विभाग ( India Meteorological Department ) ने आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में शुक्रवार तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई है जिससे आगे चलकर ठंड और शुष्क मौसम से कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

India Met Dept: As we had forecast, temperatures have increased by 3-4 °C over most parts of Uttar Pradesh & East Rajasthan and at isolated places over Haryana, Delhi, Punjab, West Madhya Pradesh during past 24 hours, observed at 5.30 am today pic.twitter.com/5rsXD7aVMS