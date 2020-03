दोषियों के वकील एपी सिंह को सोशल मीडिया पर पड़ रही हैं गालियां, निर्भया को लेकर कही थी शर्मनाक बात

नई दिल्ली। 7 साल के इंतजार के बाद आखिरकार निर्भया गैंगरेप केस में इंसाफ की घड़ी आकर चली गई। शुक्रवार तड़के दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जहां एक तरफ चारों दरिंदों को फांसी दिए जाने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ दोषियों के वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी तक नहीं पचा पा रहे हैं। गुरूवार को कोर्ट के फैसले के बाद एपी सिंह ने निर्भया को लेकर इतना आपत्तिजनक कॉमेंट किया कि लोग अब उन्हें मारने-पीटने पर उतारू हैं।

चारों दोषियों को फांसी के बाद निर्भया की मां बोलीं- आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला और मैंने मां का धर्म पूरा किया

AP Singh, advocate of 2012 Delhi gang-rape convicts: We are seeking urgent hearing & stay on death warrant. We are filing the petition in the Supreme Court, the court is open and working. https://t.co/WHjeNAVfT9 pic.twitter.com/Ezk8saMQs9 — ANI (@ANI) March 19, 2020

सुप्रीम कोर्ट के बाहर एपी सिंह बचे पिटते-पिटते

एपी सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। जिस वक्त एपी सिंह ने निर्भया को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, उस वक्त वहां मौजूद लोग और पत्रकार भी उनपर भड़क गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एपी सिंह देर रात पिटते-पिटते बचे हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग निर्भया के दोषियों के साथ-साथ एपी सिंह को भी फांसी के फंदे पर लटका देने की बात कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर देर रात और तिहाड़ जेल के बाहर आज तड़के एपी सिंह के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही थी। लोग 'एपी सिंह मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे थे।

निर्भया केसः तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को दी गई फांसी, थोड़ी देर में शवों का होगा पोस्टमार्टम

एपी सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

What the fuck is wrong with this AP singh asshole. He should have been fucking hanged as well. Shame on him. #NirbhayaVerdict https://t.co/mAdi3QJUxS — Vijayanand (@KuwaitGovindan) March 20, 2020

एडवोकेट AP singh लगातार ये कहते रहे कि निर्भया के पापियों के भी कुछ जीवन जीने के अधिकार हैं. मै केवल एडवोकेट AP singh से ये पूंछना चाहता हूँ निर्भया के जीवन जीने का अधिकार छीनने का हक इन दुष्टो को किसने दिया क्या ऐसे लोग समाज में रहने लायक थे ?#Nirbhayanyaydivas — anand singh (@anandsi98799275) March 20, 2020

How shamelessly Adv. AP Singh is trying to delay the death warrant of Nirbhaya Case Victim. When asked if Nirbhaya was his own daughter, he shamelessly tells that females of his family are given good upbringing.



Today he again murdered Nirbhaya mercilessly & ruthlessly. Shame. pic.twitter.com/QOCZCIybQT — Chaitaney Mor (@chaitaney) March 19, 2020

And some people think he is doing his duty lol.first apna chota dimaag ka illaz kara #APsingh ..

U have no rights to justify a character of a lady .

Mein waha hota toh usko wohi thapad marta.@aajtak ty for showing this#NirbhayaNyayDivas #nirbhayagetsjustice #NirbhayaVerdict pic.twitter.com/5a5g72O2j8 — Ayash cskian💛 (@being_ayash) March 20, 2020

एपी सिंह का आपत्तिजनक बयान

आपको बता दें कि एपी सिंह ने गुरूवार को पवन और अक्षय की याचिका खारिज होने के बाद मीडिया को ये बयान दिया था कि निर्भया की मां को ही नहीं मालूम था कि उनकी बेटी रात 12.30 बजे तक कहां थी, क्या कर रही थी? एपी सिंह ने कहा कि उस कारण को आप कैसे भूल सकते हैं? इस बयान को देने के बाद एपी सिंह मौके से भागते हुए दिखाई दिए।