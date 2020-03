चारों दोषियों को फांसी के बाद निर्भया की मां बोलीं- आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला और मैंने मां का धर्म पूरा किया

नई दिल्ली। लंबे संघर्ष और तमाम कानूनी दांवपेच के बाद भी निर्भया के दोषियों को नहीं बचाया गया। 7 साल बाद ही सही निर्भया के दोषियों को आखिरकार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया । दोषियों की फांसी होने के बाद देशभर में जश्न का माहौल बना हुआ है। तिहाड़ जेल के बाहर लोग जश्न मना रहे हैं।

मेडिकल अफिसरों ने चारों दोषियों को मृत घोषित कर दिया। दोषियों के फांसी मिलने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि आज उन्हें इंसाफ मिला है। उन्होंने मां होने का धर्म निभाया है और निर्भया की मां होने का गर्व है ।

चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया

निर्भया की मां आशा देवी ने खुशी जताते हुए कहा कि हमारा सात साल का जो संघर्ष है, वो आज पूरा हो गया। पहली बार देश में चार लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, हमें देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिला है। न्यायापालिका पर हमें भरोसा बढ़ा है।

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: I am feeling satisfied today because finally our daughter got justice. Whole country was ashamed of this crime, today the nation got justice. https://t.co/M9SCRHSkTx pic.twitter.com/7KPvazTcLu