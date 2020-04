Lockdown-2: PM ने दिया कोरोना से बचाव का मंत्र- न लांघें सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन के बाद ट्विटर और फेसबुक पर डिस्प्ले पिक्चर ( DP ) को बदल दिया।

उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए जिस तस्वीर को डीपी बनाया, उसमें वह हाथ जोड़कर फेस कवर ( Face cover ) लगाए लोगों से भी फेस कवर लगाने की अपील करते नजर आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह दस बजे से देश को संबोधित करते हुए घर पर बने फेसकवर या मास्क के अनिवार्य उपयोग पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ( Lockdown in India ) और सोशल डिस्टैंसिंग ( Social distancing ) की लक्ष्मण रेखा का पालन करना जरूरी है। घर में बने फेसकवर या मॉस्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।

PM मोदी ने दिए इम्यूनिटी बढ़ाने के टिप्स, जानें घर में रहकर अपने आप को कैसे रखें फिट?

PM Modi addresses the nation on the issues related to COVID-19 and existing lockdown. #IndiaFightsCorona https://t.co/bF8Sw9VD7T