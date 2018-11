मुंबई। स्वाइन फ्लू का कहर बरकरार है। महाराष्ट्र इस वक्त स्वाइन फ्लू और इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) की गंभीर बीमारी की चपेट में हैं, जिस कारण इस वर्ष तीन सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जबकि 325 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। राज्य के एक सर्विलांस अधिकारी ने जानकारी देेते हुए बताया कि राज्य में स्वाइन फ्लू के कारण अब तक 302 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि 325 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। स्वाइन फ्लू के 22-23 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर फ्लू जैसे कोई लक्ष्ण दिखाई दें तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

VIDEO: राजस्थान के ये कलेक्टर स्वाइन फ़्लू पर नियंत्रण की कर रहे थे प्लानिंग, VIRUS ने उन्हीं को बना लिया शिकार

Maharashtra: 302 deaths reported in the state this yr due to swine flu . State surveillance officer says "325 people still in hospitals, 22-23 are on ventilator. 302 deaths reported this yr. People should immediately go to a doctor when they experience a flu-like symptom." (30.10) pic.twitter.com/x1LWuitxO6