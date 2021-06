महाराष्ट्र: देखते ही देखते जमीन में समा गई पार्किंग में खड़ी कार, वीडियो वायरल

मुंबई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीते तीन-चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं तो कई जगहों पर कुछ इमारतें भी धराशाई हो गई। ऐसे में प्रशासन की पोल एक बार फिर से खुल गई है।

मौसम विभाग ने रविवार को भी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच उससे पहले आज (13 जून 2021) घाटकोपर इलाके में एक बड़ी घटना घटी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, घाटकोपर इलाके के एक पार्किंग में खड़ी एक कार देखते ही देखते जमीन में समा गईं। बारिश के बाद जमीन में कार के धंसने का वीडियो वायरल होने के बाद की BMC की ओर से एक बयान सामने आया है। BMC ने अपने बयान में कहा है कि इस हादसे से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि घाटकोपर के जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है वह एक निजी सोसायटी है। जानकारी के मुताबिक, जो कार जमान में समा गई वह मुंबई के घाटकोपर वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने वाले पंकज मेहता की है।

Maharashtra: A viral video shows a car sinking in a sinkhole in Mumbai's Ghatkopar



Traffic Police says,"There was a well at the place. Some people covered it with concrete slab&started parking cars over it. Incident occurred due to land subsidence following rain. No one injured" pic.twitter.com/N8Tys2BrUY