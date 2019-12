Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी बोले- जेनरेशन जैड के युवा निभाएंगे अहम भूमिका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मन की बात के तहत देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 की विदाई का पल हमारे सामने है। 3 दिन के अंदर यह साल विदाई ले लेगा। हम नए दशक में प्रवेश कर लेंगे। 21वींं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर लेंगे। उन्‍होंने देश की जनता को नव वर्ष 2020 की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी।

इस दशक के बारे में एक बात निश्चत है। 21वीं सदी में जन्म लेने वाले युवा देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। कोई इन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ जेनरेशन जेड के रूप में पहचानते हैं। कुछ अलग करने का उसका ख्वाब रहा है। इसकी अपनी राय होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों युवा सिस्टम को पसंद करते है। हमारे देश के युवाओं को अराजतकता के प्रति नफरत है।

pm modi in #MannKiBaat: Like everyone in the country, I also wanted to watch solar eclipse on December 26 but unfortunately it was not visible due to clouds in Delhi. However, we got to see beautiful pictures of solar eclipse from Kozhikode and some other parts of India. pic.twitter.com/A0qo0tcHPC