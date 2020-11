दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर गृह मंत्रालय की मीटिंग में पता चला बड़ा कारण

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए मामलों ( coronavirus cases in Delhi ) में तेजी देखने को मिल रही है और रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को गृह मंत्रालय ने समीक्षा बैठक बुलाई और राजधानी में बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए रोडमैप तैयार किया।

इस दौरान गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के एक्टिव केस में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह त्योहारी सीजन और लोगों द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षित व्यवहार का पालन करने में की गई ढिलाई है।

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "हाल ही में एक्टिव केस की संख्या में वृद्धि के लिए त्योहारी मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें लोगों की आवाजाही बढ़ी, इसके साथ ही कोविड-19 के सुरक्षित व्यवहार के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में ढिलाई बरतना है।"

Union Home Secretary reviews #COVID19 situation in NCT of Delhi



Strategy to contain spread of COVID-19 in Delhi, especially keeping in view the festival season and decreasing temperatures accompanied by rising pollution was discussed



