दिल्ली में क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के नए मामले?

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामले ( coronavirus cases in Delhi ) तेजी से सामने आने शुरू हो गए हैं। जून में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के बाद राजधानी में कोरोना का कहर कुछ वक्त के लिए थमा था, लेकिन फिलहाल सामने आते नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इसके पीछे आखिर क्या कारण हैं, इसकी जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक त्योहारों का मौसम, सर्दियों की शुरुआत और वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी राजधानी में कोरोना वायरस बीमारी के मामलों के अचानक बढ़ने का कारण बनी है। राजधानी ने इस सप्ताह चार बार एक दिन में दर्ज किए गए सबसे अधिक कोविड-19 मामलों के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।

राजधानी में पैदा हुए इन हालात को लेकर चिंताग्रस्त गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक बुलाई है। मंगलवार को दिल्ली में 4,853 मामले दर्ज हुए और बुधवार को इसने रिकॉर्ड 5,673 कोविड-19 मामले दर्ज किए। गुरुवार को 5,739 नए मामले दर्ज किए गए और शुक्रवार को 5,891 नए मामले और 47 मौतें हुईं।

