गृह मंत्रालय का बड़ा फैसलाः Rajiv Gandhi Foundation समेत तीन ट्रस्टों के Funding की होगी जांच, बनाई कमेटी

नई दिल्ली। राजीव गांधी फाउंडेशन ( Rajiv Gandhi Foundation ) की फंडिंग को लेकर पिछले दिनों से उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग ( Rajiv Gandhi Foundation Funding ) को लेकर आरोप लग रहे थे कि इसको चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है। वहीं, संस्थान पर उठ रहे सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने इसकी फंडिंग को लेकर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है।

मंत्रालय ने कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन समेत राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की फंडिंग की भी जांच होगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है।

कोरोना से जंग जीतकर लौटे शख्स का स्वागत करना पड़ा महंगा, जानें कैसे बढ़ी मुश्किलें

MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust. Spl. Dir. of ED will head the committee: MHA pic.twitter.com/lOrLTJ3Lah