COVID-19 के खिलाफ जंग में देश को बड़ी सफलता, 83 फीसदी पार हुआ रिकवरी रेट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण करने की दिशा में देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब देश में लगातार इससे ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की तुलना में रिकवरी के मामले ज्यादा सामने आए और अब देश में मंगलवार को इस महामारी से बचने वालों का रिकवरी रेट( corona patients recovery rate ) बढ़कर 83 फीसदी से ज्यादा हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 84,877 रही, जबकि इसी दौरान कोरोना के 70,589 नए मामले सामने आए। देश में अब कोरोना वायरस से ठीक हो चुके यानी कुल रिकवर्ड केस की संख्या बढ़कर 51,01,397 पहुंच चुकी है।

▪️ Total recoveries cross the landmark milestone of 50 lakh; last 10 lakh recoveries added in just 11 days



▪️ Total recovered cases have outpaced active cases by more than 5 times; recovery rate 82.58%



More updates in PIB's daily #COVID19 bulletin

👉https://t.co/YxeZN3oQvJ pic.twitter.com/JxFhxTlCAo — PIB India (@PIB_India) September 28, 2020

कोरोना से ठीक होने वालों में 73 फीसदी लोग 10 राज्यों से हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाकट, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। रिकवर्ड केस की लिस्ट में करीब 20 ठीक हुए मरीजों के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जबकि इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक दिन में 7000 से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं।

कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते एक्टिव और रिकवर्ड केस का अंतर बढ़ता जा रहा है। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के एक्टिव केस 9,47,576 हैं, जबकि रिकवर्ड केस से इनका अंतर बढ़कर 41,53,831 हो गया है। देश में एक्टिव केस की तुलना में रिकवर्ड केस 5.38 गुना ज्यादा है, जो यह साफ बताते हैं कि इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

UPDATES ON #COVID19



✅India’s Recovery Rate leaps past 83%



✅Recovered cases exceed active cases by more than 41.5 lakhs



✅A total of 70,589 new cases have been reported in the last 24 hours



Read here: https://t.co/grfQ1MFxH1 pic.twitter.com/t9vBMr1sUd — PIB India (@PIB_India) September 29, 2020

देश में फिलहाल कोरोना वायरस के एक्टिव केस, कुल केस के 15.42 फीसदी हैं और यह संख्या भी लगातार कम होती जा रही है।

कोरोना वायरस को मात देने से पहले भारत को मिल रहीं बड़ी कामयाबी, अब पा लिए यह बड़े मुकाम

वहीं, अगर बात करें देश में बीते 24 घंटों के दौरान सामने आए 70,589 नए मामलों की तो इनमें से 73 फीसदी मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से ही देखने को मिले हैं। इस लिस्ट में महाराष्ट्र लगातार ऊपर बना हुआ है और बीते 24 घंटों के दौरान यहां से 11,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद कर्नाटक में 6000 से ज्यादा केस देखने को मिले हैं।

#IndiaFightsCorona



India has witnessed close to 100% increase in recoveries in the past month.



More than 82% of total cases (exceeding 50L) recovered and discharged.



Active cases (lower than 10L) a small proportion (less than 1/5th) of total cases. pic.twitter.com/DL0G7MxqwH — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) September 29, 2020

अगर बात करें इस महामारी से होने वाली मौतों की तो बीते 24 घंटों के दौरान 776 लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें 10 राज्यों से 78 फीसदी मौतें शामिल हैं, जिनमें महाराष्ट्र से 23 फीसदी से ज्यादा (180) और तमिलनाडु से 70 मौत शामिल हैं।

बता दें कि देश में फिलहाल कोरोना वायरस के कुल केस 61,45,291 हो गए हैं, जिनमें 51,01,397 लोग सही हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी से होने वाली कुल मौतों की संख्या अब बढ़कर 96,318 हो चुकी है, जो कुल केस का 1.57 फीसदी है।