AIIMS से घर लाया गया अरुण जेटली का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए लगा नेताओं का तांता

नई दिल्ली। देश के पूर्व वित्तमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया।

उन्होंने दिल्ली के एम्स में आज दोपहर अंतिम सांस ली। जेटली 66 वर्ष के थे। वहीं, जेटली का पार्थिव शरीर एम्स से उनके कैलाश कॉलोनी स्थित आवास पर लाया गया है।

कल यानी रविवार को सुबह 10 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर भाजपा मुख्यालय लाया जाएगा।

Delhi: Mortal remains of former Union Finance Minister Arun Jaitley brought to his residence from All India Institute of Medical Sciences, where he passed away, earlier today. pic.twitter.com/pQg77nZ2Tq — ANI (@ANI) August 24, 2019

आपको बता दें कि अरुण जेटली को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद जेटली को नौ अगस्त को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था।

यहां उनकी हालत लगातार बिगड़ती रही और उन्हें बाद में लाइव सपोर्ट सिस्टम पर रखना पड़ा। जेटली का गुरुवार को डायलिसिस हुआ था।

तीन पीढ़ियों से वकालतकर रही अरुण जेटली की फैमिली, ऐसा है परिवार

Delhi: Mortal remains of former Union Finance Minister Arun Jaitley being taken to his residence from All India Institutes of Medical Sciences, where he passed away, earlier today. pic.twitter.com/LBfXddIDSR — ANI (@ANI) August 24, 2019

वहीं, भाजपा व कांग्रेस समेत अन्य दलों के तमाम नेत अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जेटली के घर पहुंच कर उनके श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार वालों से बातचीत की।

अरुण जेटली के बेटे ने PM मोदी से की विदेश दौरा रद्द न करने की अपील- काम पूरा कर ही लौटें

वहीं, भाजपा के इस दिग्गज नेता के निधन पर पार्टी और विपक्षी नेताओं ने दुख प्रकट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना हैदराबाद दौरा बीच में कैंसल कर दिया है। अमित शाह दिल्ली लौटे रहे हैंं।

शाह ने ट्वीट कर कहा 'मैंने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को ही नहीं, बल्कि परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को भी खो दिया है, जो हमेशा मेरे लिए मार्गदर्शक रहेगा'।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah pays tribute to former Union Finance Minister Arun Jaitley, who passed away at All India Institute of Medical Sciences, earlier today. pic.twitter.com/C6VxsplH9L — ANI (@ANI) August 24, 2019

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री व लोकजन शक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने उनके घर पहुंच जेटली को श्रद्धांजलि दी।

लंबी बीमारी के बाद अरुण जेटली का निधन, कल होगा अंतिम संस्कार

Delhi: BJP Working President JP Nadda lays a wreath on mortal remains of former Finance Minister #ArunJaitley, on behalf of BJP President Amit Shah. pic.twitter.com/rEjzOYbdqZ — ANI (@ANI) August 24, 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी।

अरुण जेटली के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख, परिजनों से की फोन पर बात

Delhi: President Ram Nath Kovind pays tribute to former Union Finance Minister Arun Jaitley, who passed away at All India Institute of Medical Sciences, earlier today. pic.twitter.com/AZaxUZh0zO — ANI (@ANI) August 24, 2019

इसके साथ ही अरुण जेटली के निधन से दुखी भारतीय क्रिकेट टीम ने मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरने का फैसला किया है।







Indian cricket team to wear black arm bands in its match against West Indies today to condole the demise of Former Finance Minister #ArunJaitley, who was also the president of the Delhi District Cricket Association (DDCA) & former vice-president of BCCI. (File pic) pic.twitter.com/cFxzycQ6zB — ANI (@ANI) August 24, 2019

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में भाजपा के दिग्गज नेता ने वित्तमंत्री का कार्यभार 2014 से 2018 तक संभाला।

इससे पहले वह राज्यसभा में 2009 से 2014 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे।