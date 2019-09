मुंबई: लोकमान्य तिलक रोड पर 4 मंजिला बिल्डिंग का हिस्सा ढहा, बचाव कार्य में जुटी कई टीम

नई दिल्ली। आर्थिक नगरी मुंबई से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। लोकमान्य तिलक रोड पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक चार मंजिला इमरात का एक हिस्सा ढह गया है।

हादसा होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूप और दमकल विभाग को दी गई।

Mumbai: A portion of a four-storied building at Lokmanya Tilak Road collapses; 7 Mumbai fire brigade vehicles including ambulance and rescue vehicle rushed to the spot pic.twitter.com/WPW49bzw9C — ANI (@ANI) September 20, 2019

घटना स्थल पर पहुंची दमकल विभाग की 7 गाड़ियां राहत कार्य में जुटी हैं। हालांकि अभी तक हादसे में किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

वहीं, बचाव कार्य में जुटी टीम ने आसपास की इमारतों को भी खाली कराया है।

आपको बता दें कि मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मकानों और इमारतों के ढहने की खबर रह-रह कर समाने आ रही हैं।

जानकारों की मानें तो लंबी बारिश के बाद कड़क धूप निकलने से इमारतों की दीवारे चटक जाती हैं, जिससे भवनों को भारी नुकसान पहुंचता है।

यहां तक कि उनके गिरने की भी आशंका बनी रहती है।