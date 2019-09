दिल्ली: भाजपा नेता ने अपनी पूर्व पत्नी को जड़ा थप्पड़, पार्टी ने पद से हटाया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गुरुवार को अपनी पार्टी के नेता आजाद सिंह को भरे ऑफिस में अपनी पत्नी को थप्पड़ मारने के कारण सभी पदों से हटा दिया है।

आजाद महरौली जिला अध्यक्ष थे। आजाद की पत्नी भी भाजपा की नेता हैं।

आजाद ने ऑफिस में सभी के सामने अपनी पत्नी को चांटा मारा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

