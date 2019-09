मुंबई : पांच मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

नई दिल्ली। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के खार में बड़ा हादसा हो गया। खार इलाके में पांच मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा है। हादेस में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है।

बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को बचाव में लगाया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। रिहायशी इलाके में स्थित इमारत का हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया है।

ये भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भरी सभा में पुलिसवाले को दी धमकी, कहा- उतरवा दूंगा वर्दी

Mumbai: A part of staircase of a building collapsed in Khar (West), today. No injuries have been reported. pic.twitter.com/xAvsXR6GyP