नई दिल्ली। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में तेज बारिश होने का अनुमान है। रायगढ़, ठाणे और पालघर समेत कई इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका जताई गई है। लेकिन सोमवार को मौसम विभाग ने शहर और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुंबई में पिछले सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। रुक-रुक कर हो रही बारिश से लोगों को घर से निकलने में मुश्किल हो रही है।

रविवार को कम बारिश हुई

हालांकि मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मुंबई सहित पूरे उत्तर कोकण में बारिश में कमी दर्ज की गई । जलभराव की वजह से कुछ बसों का रूट बदला गया है। कुछ जगहों पर पानी कम होने पर वहां पर बसें सामान्य रूप से चल रही हैं।

बारिश के चलते मुंबई में दो दिनों तक स्कूल-कॉलेज को बंद रखा गया था। वहीं सड़क यातायात और ट्रेनें भी प्रभावित हुईं हैं। हालांकि पूरी बारिश पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। लेकिन सरकार इसपर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही हर संभव मदद दी जा रही है।

Maharashtra CM Devendra Fadnavis constantly monitoring situation in view of heavy rains in parts of the state; requests Karnataka to release water from Almatti dam to avoid flood like situation in Kolhapur. Discharge from Almatti increased to 2,20,000 cusecs from 1,70,000 cusecs pic.twitter.com/iqet1mIM5B